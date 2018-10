Présidentielle au Brésil : le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro largement en tête au premier tour

Les deux hommes s'affronteront au second tour le 28 octobre. Les jeux sont encore loin d'être faits.

Il n'est pas passé loin d'un sacre dès le premier tour. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est facilement qualifié pour le second tour de la présidentielle au Brésil, dimanche 7 octobre, en recueillant 46,06% des voix, selon des résultats officiels quasi-définitifs. Il a devancé le représentant du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, qui a totalisé 29,24% des suffrages.

Voir la vidéo

Dans la soirée, Jair Bolsonaro a déploré des "problèmes avec les urnes électroniques". "Je suis certain que si ça n'avait pas eu lieu, nous aurions eu dès ce soir le nom du président de la République", a lancé le candidat de 63 ans dans une vidéo sur Facebook. De son côté, son adversaire travailliste, remplaçant de Lula, a dit vouloir "unir les démocrates de ce pays" lors du second tour, qui se tiendra le 28 octobre et qui s'annonce incertain.

"Encore une chance raisonnable" pour Haddad

"La possibilité que Bolsonaro gagne paraît la plus forte actuellement, estime Fernando Meireiles, politologue à l'Université fédérale de Minas Gerais. Il me semble difficile que Haddad l'emporte, mais ce n'est pas impossible, il a encore une chance raisonnable."

C'est un Brésil très divisé qui retournera aux urnes dans trois semaines, entre les électeurs anxieux pour l'avenir de la démocratie dans ce pays qui a connu une dictature (1964-85), dont Bolsonaro est un nostalgique et ceux qui rejettent de manière viscérale tout retour aux affaires du Parti des travailleurs. Le grand parti de gauche, qui a remporté les quatre dernières élections, est jugé par beaucoup comme le responsable des maux multiples de ce pays déboussolé : chômage, crise économique, corruption et insécurité.