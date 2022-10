Présidentielle au Brésil : l'espoir des militantes "historiques" de Lula

Christina et ses "compagnes de lutte" entonnent presque déjà un chant de victoire pendant qu'elles tractent devant une station de métro du quartier de Copacabana, à Rio. Elles veulent croire à la victoire de Lula, à qui les sondages donnent une avance confortable face au président sortant Jair Bolsonaro, pour le premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra dimanche 2 octobre, au Brésil. S'il remporte l'élection, il fera son grand retour vingt ans après été élu président du pays pour la première fois.

À la fois galvanisés par une possible victoire et inquiets par le climat de violence de la campagne, les militants qui ont vécu la création de son Parti des Travailleurs il y a plus de quarante ans attendent de vivre ce moment depuis longtemps, comme Christina. Cette enseignante brésilienne, qui vit entre Rio et Strasbourg, est revenue spécialement dans son pays pour participer à la campagne de Lula. La verve et la capacité à négocier du leader l’ont toujours impressionnée : "Je suis Lula depuis 1979, quand c'était encore la dictature militaire. On faisait des assemblées générales et un jour Lula est venu à une AG. C'est la première fois que j'ai vu Lula".

"Le président des pauvres"

Le visage soudain grave, les militantes du Parti des Travailleurs se souviennent de ce qu’elles ont ressenti quand il a été incarcéré pour corruption en 2018, après avoir été président du 2003 à 2011. "De l’impuissance, de la tristesse, de l’injustice, du désespoir", lâchent-elles. Elles ont fait partie des militantes qui sont venues tous les jours le saluer avec un mégaphone sous les fenêtres de sa prison à Curitiba, dans le sud du pays. "Ca m'émeut encore de penser à ça", confie Christina, qui a elle-même parlé au mégaphone directement à l'ancien chef d'Etat.

Christina vit en France mais est revenue à Rio (Brésil) pour participer à la campagne de Lula. Photo du 30 septembre 2022 (SANDRINE ETOA ANDEGUE / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Pour Sébastiana, l’ex-chef d’Etat est le seul capable de relever le Brésil en plein marasme économique.

"Lula était le président de tous, surtout le président des pauvres. Pour la première fois, on avait un dirigeant avec une vision à long terme pour le Brésil" Sébastiana, partisante de Lula à franceinfo

Mais leur enthousiasme cache aussi leur inquiétude, après une campagne violente. "Il faut savoir que ce type-là a libéré l'achat d'armes", pointe Christina en parlant de Jair Bolsonaro. Pour elle, les bolsonaristes n’ont pas dit leur dernier mot. "Faut pas oublier qu'il a quand même 30%. Donc Bolsonaro peut perdre les élections mais le bolsonarisme est né. Ces gens qui sont sortis des égoûts, ils sont arrivés à la surface. Ca va être difficile de les renvoyer", se désole Christina. Alors si Lula gagne, l'enseignante fêtera la victoire chez elle plutôt que dans la rue.