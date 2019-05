Lutte contre la déforestation : Raoni Metuktire, leader d'un mouvement mondial

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Nous sommes venus demander que l'on ne touche plus à la forêt et que l'on permette à nos familles et nos enfants de respirer tranquillement", énonce Raoni Metuktire, pointant du doigt la caméra. Cet ancien chef de tribu, âgé de 87 ans, est mondialement connu pour son combat contre la déforestation. Il porte un plateau labial, une tradition de son peuple kayapo qui vient du Mato Grosso, au beau milieu de l'Amazonie. Ils sont encore 7 000 environ. Quand il est né, au début des années 1930, ses terres étaient différentes. Depuis, l'étalement des terres agricoles, la déforestation et la construction de routes les ont défigurées.

Tournée mondiale avec Sting

Il a quitté pour la première fois son pays en 1989 pour suivre le chanteur Sting : ensemble, ils ont fait une tournée mondiale. "Raoni est mon héros, cela fait 30 ans qu'il se bagarre pour sauver la forêt", avouait le chanteur. Depuis, il a rencontré une foultitude de chefs : le Pape, François Mitterrand, Jacques Chirac... Pourtant, les forêts continuent d'être décimées et cela ne va pas s'améliorer avec Jair Bolsonaro au pouvoir, qui menace les terres des populations indigènes.