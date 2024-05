Inondations au Brésil : le bilan fait état de 31 morts et 74 disparus Durée de la vidéo : 1 min Inondations au Brésil : le bilan fait état 31 morts et 74 disparus Inondations au Brésil : le bilan fait état 31 morts et 74 disparus (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - G. Halard France Télévisions 11/13 info franceinfo

Le Brésil est frappé par de dramatiques intempéries, samedi 4 mai. Une trentaine de morts et des dizaines de disparus sont recensés dans l'État central du Rio Grande do Sul, où des coulées de boue et des inondations ont fait de nombreux dégâts.

À São Sebastião do Caí, au Brésil, quatre femmes enceintes ont été évacuées en hélicoptère vendredi 3 mai. Si certaines arrivent à marcher, d'autres ont été transportées sur des brancards. Elles ont toutes été sauvées des inondations meurtrières dans l'État du Rio Grande do Sul, avant d'être évacuées. À l'aide d'un tank, les militaires promis par le gouvernement fédéral participent aux opérations de secours. Le pire désastre climatique de son histoire Vendredi 3 mai, le président Lula a réaffirmé le soutien du gouvernement à cette région du centre du Brésil. "Jamais auparavant dans l'histoire du Brésil il n'y avait eu une telle quantité de pluie en un seul en droit", a-t-il observé. La moitié de l'État est touché par ces inondations. Selon le gouverneur, le Rio Grande do Sul vit le pire désastre climatique de son histoire et les fortes pluies prévues samedi 4 mai pourraient aggraver la situation. Le fleuve pourrait atteindre 5 mètres, alors que le record historique de 1941 était de 4,71 mètres. Un bilan provisoire fait état de 31 morts et 74 disparus.

