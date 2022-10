DIRECT. Présidentielle au Brésil : Lula espère voir son pays "revenir à la normalité", Bolsonaro assure que des "élections propres doivent être respectées"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BRESIL

: "La surprise serait que Jair Bolsonaro reconnaisse sa défaite sans rechigner", estime sur franceinfo, Frédéric Louault, professeur de science politique à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste du Brésil. Le président sortant a donné de nombreux signes qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite à la présidentielle, invoquant notamment des risques de "fraude".

: Plus de 3h de file d’attente pour voter à Paris ! 22 mille Brésiliens sont inscrits. Un record ! Ici, personne ne doute que Lula sera largement devant !#Eleicoes2022 #lula #bolsonaro https://t.co/9HDadsMbJy

: Nous vous parlions tout à l'heure de la communauté brésilienne à Paris, très mobilisée en ce jour de vote. Selon mon confrère de BFM, il faut faire trois heures de queue pour pouvoir voter.

: Cherchez le président https://t.co/0bnOrMo08z

: Le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, vient de déclarer que "des élections propres" devaient "être respectées" après avoir voté pour le premier tour de la présidentielle à Rio de Janeiro.

: L'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva vient de voter peu après l'ouverture des bureaux au Brésil et a dit espérer voir son pays "revenir à la normalité" s'il est élu pour un troisième mandat.







: Vous êtes plusieurs à me demander quand fermeront les bureaux de vote au Brésil et quand nous aurons les résultats en France. Les bureaux de vote sont ouverts de 7 heures à 17 heures au Brésil, soit 22 heures en France. Ma collègue Valentine, qui était en reportage au Brésil, me dit que nous aurons les premières estimations à la sortie des urnes autour de 22-23 heures, puis les résultats définitifs vont tomber dans la nuit, au plus tôt vers minuit-1 heure et jusqu'à 2 heures potentiellement.

: Énorme file de Brésiliens pour voter à Paris. Une communauté nombreuse et plutôt marquée à gauche. https://t.co/pL5Rs0qkMs

: Et comme le rapporte mon confrère du Monde, on vote aussi à Paris. La communauté brésilienne s'est mobilisée en masse pour cette présidentielle.

: Les 156 millions de Brésiliens ont commencé à voter pour une présidentielle décisive qui se joue entre l'ex-président de gauche Lula, le grand favori, et le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Luiz Inacio Lula da Silva pourrait l'emporter dès ce premier tour, mais Jair Bolsonaro a menacé depuis des mois de ne pas reconnaître le résultat si l'élection n'est pas "transparente".

: Les bureaux de vote pour l'élection présidentielle ouvrent au Brésil.

: "Il nous opprime depuis le premier jour de son mandat", assène Gil à propos de Jair Bolsonaro, l'actuel président d'extrême droite du Brésil, candidat à sa réélection. Gil est membre du mouvement des sans-terre (MST). L'organisation paysanne populaire lutte pour une meilleure répartition des surfaces cultivables depuis plus de 40 ans et soutient l'ancien président Lula.







: Au delà de la présidentielle, les électeurs vont aussi renouveler en grande partie leur Parlement. Selon les sondages, ce dernier devrait être très morcelé, ce qui compliquera la tâche pour l'application du programme du prochain président.

: Le très populaire candidat de la gauche a toutes ses chances, surtout après le mandat de Jair Bolsonaro jugé catastrophique sur le plan économique, environnemental et social. Mais pour Frédéric Louault, chercheur à l'ULB interrogé par franceinfo, l'élection n'est pas jouée pour autant : "Comme on l'a vu en 2018, il peut encore y avoir des surprises."

: Le Brésil va-t-il tourner la page du populisme ? Les Brésiliens et Brésiliennes sont attendus aux urnes aujourd'hui, pour élire leur nouveau président. Douze candidats sont en lice, dont le sortant Jair Bolsonaro, qui espère obtenir un nouveau mandat de quatre ans. Le candidat d'extrême droite fait face à une figure emblématique de la gauche : l'ex-chef de l'Etat Lula da Silva. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir dans cet article.







: Alors que le premier tour l'élection présidentielle brésilienne se tient aujourd'hui, un documentaire intitulé "Jair Bolsonaro, un autre Brésil", diffusé sur France 5, revient sur le parcours du président sortant. Ce dernier a su séduire les élites comme les pauvres grâce en grande partie au lobby évangélique.