DIRECT. Brésil : le ministre de la Justice condamne une "tentative absurde d'imposer la volonté par la force"

: Lula parle d'incidents "sans précédent dans l'histoire du Brésil."

: Lula a décrété une intervention fédérale dans le District fédéral, l'Etat de Brasilia. La police fédérale a donc toute latitude pour intervenir pour rétablir l'ordre.

: Lula assure que "toutes les personnes responsables seront retrouvés et punies". Il insiste sur le fait que jamais les partis de gauche n'ont fait ça.

: Lula, le président du Brésil prend la parole.

: "Ils ont détruit les armoiries de la République, un crucifix ainsi que le buste de Rui Barbosa [grosso modo le Jean Jaurès brésilien]", décrit une journaliste de Globo.

: @Jérôme Alors selon les informations dont on dispose, pour l'instant, uniquement dans ces deux villes. Il paraît probable que ces gens ne se sont pas dit tous en même temps qu'ils allaient envahir le parlement en grillant leur toasts ce matin, mais on n'a pas encore de preuve ni d'éléments pour définir les responsabilités de cette attaque.

: Brasilia, Sao Paulo. Dans combien de villes les manifestations d'extrême droite se déroulent elles? Et vu qu'il y en a plusieurs, ne peut-on pas penser qu'il y a eu une organisation en amont? Bolsonaro depuis la Floride ?Merci FI pour tout.

: Tranquillement en train de poser avec un portrait de #Bolsonaro dans le palais présidentiel du #Brésil



: SI vous aviez encore des doutes sur le fait que ce sont des supporters de Bolsonaro qui ont pris d'assaut le Parlement...

: Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática.

: Vous avez raison, ça m'a échappé dans le feu de l'action. Voilà ce qu'a tweeté Pedro Sanchez : "Tout mon soutien au président Lula et aux institutions élues librement et démocratiquement par le peuple brésilien. Nous condamnons fermement l'assaut contre le Congrès brésilien et appelons à un retour immédiat à la normalité démocratique."

: Le Président du Conseil espagnol a réagit !

: Selon plusieurs médias brésiliens, le président Lula va s'exprimer sur cette attaque du Parlement dans les prochaines minutes.

: @loedan On l'oublie, mais effectivement, le Brésil n'est redevenu une démocratie que depuis 1985. C'était il n'y a pas si longtemps.

: 21 ans de dictature militaire, voilà d'où émerge un anti-démocratie comme Bolsonaro ; merci Trump !

: @democratia On ne se bouscule pas pour réagir dans la plupart des pays occidentaux, soyons honnêtes. Les seuls chefs d'Etat à avoir réagi sont les voisins de Lula, comme le président du Chili Gabriel Boric (son tweet est un peu plus bas dans ce live).

: Ça fait flipper ce qui se passe au Brésil, pourvu que la démocratie tienne .. mais le Bolsonarisme est très bien implanté dans le pays. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard.Je n'ai pas entendu le soutien du gouvernement français. Merci FI pour votre travail.

: Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis.Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo.

: Le gouverneur de la région de Brasilia (ça s'appelle le DF, le District Federal, préparez vous à retrouver souvent cette abréviation) annonce qu'il a limogé son ministre de l'intérieur et qu'il a mobilisé toutes les forces de police nécessaires pour rétablir l'ordre.

: Maior erro que o governo pode cometer será chamar GLO. Exército incentivou golpistas esperando justamente esse bote.

: @Jacques C'est en débat chez les analystes brésiliens. Certains, comme ce journaliste, pensent que donner les pleins pouvoirs à l'armée pour rétablir l'ordre à Brasilia serait le premier clou sur le cercueil de la démocratie.

: L'armée brésilienne est elle garante de la démocratie ou prête à un coup d'état type chili 1973 ?

: So unlike US the lives of Brazilian Congressional leaders are not in danger, nor is the transition of power which has already taken place in Brazil2) Jan 6 upset enough law abiding, democratic Americans - including yes many Republicans - that it backfired on Trump & accelerated

: Really upsetting to see the symbols of Brazilian democracy and law and order being vandalized today. January 8 is Brazil’s January 6. Not even on the calendar were Bolsonaro fanatics capable of much originality. Two observations 1) Brazilian leaders of Congress are not present

: Comme le fait remarquer Brian Winter, spécialiste de la politique sud-américaine, les députés et les sénateurs n'étaient pas présents dans les chambres aujourd'hui, ce qui fait que contrairement à l'attaque du Capitole, qui avait eu lieu en milieu de semaine, ils ne sont pas physiquement en danger.

: @Alex Tout à fait, le président était en déplacement pour aller au chevet de victimes d'inondations. Il est en train de diriger une réunion de crise en visioconférence avec ses principaux ministres.

: Est-ce que Lula est en sécurité ? A-t-on des nouvelles de Lula ?

: Golpistas na 23 de Maio, em SP. Prometem invadir também palácios de governos dos Estados #oglobo



: D'autres manifestations se déroulent dans d'autres grandes villes du Brésil. Comme à Sao Paulo, où un cortège de bolsonaristes se rapproche du siège de l'Etat (le Brésil est un Etat fédéral, un peu sur le modèle des Etats-Unis).

: C'est l'acronyme du Parti des travailleurs, le parti de gauche de Lula.

: Le PT?

: 🚨AGORA: Bolsonaristas invadem o plenário do Senado Federal e depredam o patrimônio público.



: Ah, non, il y a aussi des manifestants dans l'enceinte du Sénat.

: Info Globo: la police militaire et la sécurité du STF ont reprise le contrôle du bâtiment du Tribunal Suprême Fédéral, envahi par les bolsonaristes

: Selon Globo, la police a repris le contrôle du bâtiment du tribunal suprême fédéral (qu'on a vu être saccagé sur les premières vidéos). Je ne maîtrise pas assez la topographie des lieux pour vous dire s'il y a d'autres manifestants dans d'autres ailes du gigantesque bâtiment (il y a en plus le Sénat, la chambre des députés ainsi que des bâtiments administratifs).

: 🚨 Policial Militar da Cavalaria é agredido na Esplanada por bolsonaristas extremistas.



: Les manifestants - les émeutiers même- ont passé à tabac un policier ainsi que son cheval, devant le Parlement brésilien.

: "Il faut qu'on rétablisse l'ordre, après cette élection frauduleuse", assure à un journaliste de l'AFP présent sur place Sarah Lima, ingénieure pro-Bolsonaro de 27 ans venue de Goianesia, à 300 km de Brasilia.

: Le PT jette la responsabilité sur Ibaneis Richa, gouverneur de Brasilia, ex allié de Bolsonaro, qui a sous ses ordres les bataillons de la police militaire du district fédéral (DF)

: Toujours selon lui, le manque de réaction des autorités locales vient du fait que le gouverneur de la région de Brasilia est un fidèle de Jaïr Bolsonaro.

: Le gvt pourrait signer dans les heures qui viennent un GLO : garantie de la loi et de l'ordre. Prévu par la Constitution, il mettrait dans les mains des militaires la sécurité de la capitale.

: Selon le correspondant du Monde dans le pays, un équivalent de la loi martiale pourrait entrer en vigueur pour rétablir l'ordre.

: Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas.El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia.

: Le président chilien Gabriel Boric vient de tweeter : "Le gouvernement brésilien a tout notre soutien face à cette attaque lâche et vile contre la démocratie."

: Brazilian police forces are responding. U.S. citizens are warned to avoid the area until further notice.

: Media and police report that an antidemocratic protest has turned violent and is now occupying areas of central Brasilia including the Brazilian National Congress and areas surrounding the Plaza of the 3 Powers.

: L'ambassade américaine appelle ses ressortissants à éviter le secteur du Congrès tant que la situation n'est pas revenue sous contrôle.

: @Isa Il est en déplacement hors de la capitale sur les lieux d'une catastrophe naturelle.