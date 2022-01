Consommation : quand l'inflation s'invite au petit déjeuner

Du café matinal aux tartines de pain, en passant par le jus d'orange, la facture du petit déjeuner risque de devenir un peu salée. En effet, le cours des ingrédients s'est envolé de 28%. Ainsi, en ce qui concerne le café, le prix de l'arabica a plus que doublé sur les marchés. Dans un bistrot près de Paris, le tarif de l'espresso du matin devrait donc bientôt augmenter. "Il était à 1,90 euro, il pourrait passer à 2 euros, 2,10 euros", explique Antony Anon, gérant du Garden Ice Café, qui précise que cette hausse pourrait "limiter la casse".



Des récoltes de café perturbées par la météo



La raison de cette augmentation se trouve en Amérique du Sud. À cause de la météo, au Brésil, les récoltes de café ont été plus "ristretto" qu'allongées. "En 2021, nous avons eu une très grande sécheresse. Nous n'avons pas eu de café. Je comptais sur 2022, et puis il y a eu cette gelée. Elle nous a vraiment fait mal", déplore un producteur brésilien. Sur la table du petit déjeuner, une hausse de prix est aussi redoutée sur le pain et les croissants à cause des cours du blé. L'inquiétude est également de mise sur le jus d'orange, dont les cours ont flambé sur les marchés. La faute à une maladie frappant les agrumes, mais aussi à la hausse du coût du transport.