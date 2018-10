Brésil : un joueur de football de 24 ans sauvagement assassiné

Le football brésilien est en deuil. Les autorités ont annoncé l'assassinat brutal du milieu de terrain Daniel Correa Freitas, lundi 29 octobre. Le joueur de 24 ans a été retrouvé égorgé dans un buisson, ses parties génitales sectionnées.

Le Sao Paulo FC, club avec qui il était sous contrat depuis 2015, lui a rendu hommage. "Le Sao Paulo Futebol Clube regrette profondément la mort du milieu de terrain Daniel, qui a joué pour le club en 2015 et 2016 [il était prêté depuis], a été retrouvé mort ce week-end", a indiqué le club de première division brésilienne dans un communiqué. Les joueurs se sont regroupés au centre du terrain pour une minute de silence avant l'entraînement. D'autres clubs brésiliens et des anciens coéquipiers du joueur ont également manifesté leur solidarité envers sa famille.

SPFC deeply regrets the death of midfielder Daniel Corrêa Freitas. The Club offers its sincere condolences to his family and friends.