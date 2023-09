Brésil : un cyclone fait au moins 27 morts dans le sud du pays

Le bilan pourrait encore s'alourdir prévient le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul.

C'est "le pire évènement climatique" de l'histoire de son Etat, s'est désolée le gouverneur du Rio Grande so Sul. Cet Etat, situé dans le sud du Brésil, a été frappé par un cyclone, mardi 5 septembre. Son passage a fait au moins 27 morts, selon le dernier bilan publié mercredi par les autorités locales. L'une des victimes avait été hélitreuillée mais cette femme est tombée dans une rivière après la rupture du câble, auquel elle était accrochée.

"Au vu de la situation, ce bilan pourrait encore s'alourdir", s'est indiqué le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Plus de 52.000 personnes dans une soixantaine de communes de l'Etat ont dû faire face à des pluies diluviennes, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Plus de 4.000 habitants ont dû quitter leur domicile. L'accès à certaines localités reste bloqué.

Le gouvernement fédéral a annoncé l'envoi d'hélicoptères afin d'intensifier les missions de secours. Les autorités locales avertissent que d'autres sinistres pourraient se produire dans la région, car de nouvelles précipitations étant attendues jeudi.