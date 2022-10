Brésil : un ancien député pro-Bolsonaro blesse à la grenade des policiers venus l'arrêter

Lors de son interpellation, Roberto Jefferson a blessé deux policiers avec "des armes à feu et des explosifs".

Il est l'un des soutiens du président sortant Jair Bolsonaro. Un ancien député brésilien a lancé des grenades pour empêcher son interpellation et ainsi blessé au moins deux policiers, ont annoncé dimanche 23 octobre les autorités. Roberto Jefferson était sous le coup d'une peine de prison pour avoir enfreint les conditions de son assignation à résidence, après avoir attaqué sur les réseaux sociaux une magistrate de la plus haute juridiction.

Au moment de son arrestation dans la ville de Levy Gasparian, située dans l'Etat de Rio de Janeiro, Roberto Jefferson a "réagi" et deux policiers "ont été blessés par les éclats d'une grenade qu'il a lancée", a affirmé la police fédérale. Les deux blessés ont reçu des soins médicaux et sont en bonne santé. Roberto Jefferson a opposé une résistance en utilisant "des armes à feu et des explosifs", mais a finalement été arrêté dans la soirée, "après une intense négociation", a précisé la police fédérale, ajoutant qu'il serait l'objet d'une enquête pour tentative d'homicide.

Un "ami intime" de Jair Bolsonaro

De son côté, Jair Bolsonaro a pris ses distances avec l'ex-parlementaire. "Toute personne qui tire sur un policier doit être traitée comme un bandit. J'exprime ma solidarité avec les policiers blessés dans cet épisode", a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Cet incident survient à une semaine du second tour de l'élection présidentielle, où Jair Bolsonaro affrontera l'ex-président de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva.

Le président sortant a par ailleurs assuré qu'il n'avait aucun lien avec Roberto Jefferson, qui avait dit en 2020 que le président était son "ami intime". Le dirigeant a aussi nié être apparu sur des photos aux côtés de l'ex-député, mais plusieurs médias ont montré des images des deux ensembles lors de l'arrivée au pouvoir de l'ancien capitaine de l'armée en 2019.