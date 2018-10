Brésil : qui sont les soutiens de Jair Bolsonaro ?

Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne est toujours favori avant le second tour prévu dimanche 28 octobre. "Son discours très ferme contre la violence, contre la corruption, a su séduire de très nombreux Brésiliens", précise la journaliste Anne-Charlotte Hinet, en direct de Rio de Janeiro (Brésil). Sur la plage de Copacabana, une marée jaune et verte scande le nom de Jair Bolsonaro. Le favori des sondages est sur tous les t-shirts. Le candidat, lui, participe via les réseaux sociaux depuis qu'il a été attaqué au couteau. Diabolisant le Parti des travailleurs au pouvoir depuis treize ans, il vient tout juste d'être accusé d'avoir divulgué des milliers de fake news sur son opposant, Fernando Haddad.

45 millions de fidèles

Jair Bolsonaro, député et ancien capitaine de réserve, est connu pour ses propos racistes, homophobes et faisant l'apologie de la torture pratiquée sous la dictature militaire. Depuis le premier tour de l'élection, plus de cinquante agressions auraient été commises en son nom. Mais dans le camp de Bolsonaro, on nie ses accusations. Le candidat d'extrême droite compte dans ses rangs des alliés de taille comme l'armée, le puissant lobby agricole et l'Église évangélique qui compte 45 millions de fidèles. Jair Bolsonaro a refusé tous les débats télévisés avec son opposant et s'il perd dimanche 28 octobre, il a déjà prévenu qu'il dénoncerait des fraudes électorales.

Le JT

Les autres sujets du JT