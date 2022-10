Brésil : quels défis attendent Lula après son élection ?

FRANCE 3

Lula a été élu président pour la troisième fois, dimanche 30 octobre. Lundi 31 octobre, le Brésil est coupé en deux. “La moitié de la population, ce matin, est fâchée par l’élection de Lula, qui était contre son programme plus étatique, plus sociétal, plus environnemental”, confirme Valéry Lerouge, envoyé spécial à Rio de Janeiro (Brésil). La campagne électrique et polarisée a même déchiré des familles et des groupes d’amis.



Le Parlement penche à droite

Le président tout juste élu va avoir du mal à faire passer ses réformes dans un avenir proche. “Lula va devoir composer avec un parlement qui penche clairement à droite. À l’occasion de cette élection, les Brésiliens élisent leurs députés et leurs sénateurs et les bolsonaristes sont arrivés bien plus nombreux que les lullistes", rappelle le journaliste. Le nouveau chef d’État va devoir nouer des alliances pour gouverner sereinement, tandis que son parti dispose d’un tiers de députés en moins que le parti de Bolsonara.