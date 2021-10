Brésil : levée de l'obligation du masque en extérieur à Rio de Janeiro

Pas encore le retour à la normale mais un signe que la situation s'améliore. Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir de jeudi dans l'Etat de Rio de Janeiro, a annoncé mercredi 27 octobre le gouverneur Claudio Castro. "Nous allons assouplir le port du masque en extérieur et c'est un motif de célébration. Plus d'un an et demi après la déclaration de l'état de calamité en raison de la pandémie, c'est une victoire importante pour tous", s'est réjoui le gouverneur sur Twitter.

Les masques ne seront obligatoires que dans des lieux fermés accueillant du public, "grâce à l'avancée de la vaccination et au faible taux de transmission" du Covid-19. En effet, le nombre quotidien de nouveaux décès a fortement chuté ces dernières semaines grâce à l'avancée de la vaccination, avec notamment plus de 65% des personnes ayant suivi un parcours vaccinal complet à Rio. Dans cette ville, les boîtes de nuit et les salles de concert seront autorisées à ouvrir à nouveau, avec une jauge à 50% de leur capacité.

Des assouplissements sont attendus dans d'autres villes du pays. À Brasilia, la levée du port du masque obligatoire en extérieur doit entrer en vigueur à partir du 3 novembre. Les autorités de Sao Paulo, la plus grande métropole du pays, envisagent de faire de même, mais aucune date n'a été annoncée pour le moment.