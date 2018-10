Brésil : les anti-Bolsonaro dans la rue

Au Brésil, les manifestants se mobilisent dans la rue pour dénoncer les projets de Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite arrivé largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle.





Une marée humaine. Des milliers de Brésiliens dans les rues de Sao Paulo. Ils s'opposent au candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle. Jair Bolsonaro est arrivé très largement en tête du premier tour, avec 46% des suffrages.



L'inquiétude se lit sur les visages des manifestants :

"J'ai très peur que Bolsonaro gagne et devienne président. Notre mission est d'agir et de dire non." clame cette jeune brésilienne.



Le favori de la présidentielle, poignardé et hospitalisé durant la campagne, est un personnage clivant. Il a su convaincre un électorat varié en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption. Mais il est décrié pour ses propos sexistes, misogynes et homophobes.





"Je n'aurais jamais pensé laisser cela à mes enfants. Ce n'est pas pour ça que je me suis battue dans les années 60 et 70 ! s'emeut Marial Lima.

Selon un sondage, Jair Bolsonaro est crédité de 58% des intentions de vote lors du second tour le 28 octobre prochain, contre 42% pour le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad.