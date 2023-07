Brésil : le président Lula signe un décret pour limiter l'accès aux armes

Le décret limite de quatre à deux le nombre d'armes autorisées pour la défense personnelle. par ailleurs, toute personne souhaitant acheter une arme devra démontrer qu'elle en a réellement besoin.

Luiz Inacio Lula da Silva revient sur les mesures de son prédécesseur. Le président brésilien a signé, vendredi 21 juillet, un décret pour restreindre l'accès aux armes à feu pour les civils, qui avait été facilité par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro. "Nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait moins d'armes dans notre pays. Seules la police et l'armée doivent être bien armées", a déclaré Lula lors de la présentation à Brasilia d'une série de mesures visant à diminuer la violence au Brésil.

Le décret sur le "contrôle responsable des armes" réduit de quatre à deux le nombre d'armes autorisées pour la défense personnelle, et toute personne souhaitant en acquérir devra démontrer qu'elle en a réellement besoin. Les chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs, regroupés sous une catégorie intitulée "CACs", ne peuvent à présent posséder que six armes à feu, contre 30 permises par un décret sous la présidence de Jair Bolsonaro (2019-2022). Les autorisations d'achat de munitions ont également été considérablement restreintes.

Un triplement du nombre d'armes

Le nouveau décret limite les horaires de fonctionnement des stands de tirs, qui ne peuvent en outre plus être situés à moins d'un kilomètre des écoles. Ces stands ont connu un boom ces dernières années, la pratique du tir sportif permettant d'acquérir un grand nombre d'armes légalement. Selon l'ONG Instituto Sou da Paz, plus d'un million d'armes étaient inscrites en juillet 2022 au registre des CACs, près du triple des quelque 350 000 enregistrées en décembre 2018, un mois avant le début du mandat de Jair Bolsonaro.

Autre changement majeur prévu dans le décret : le registre des armes des CACs va passer progressivement sous contrôle de la police fédérale, et non plus de l'armée. Le gouvernement Lula a également présenté vendredi un projet de loi qui prévoit de durcir les peines dans les cas de violence dans les écoles. Le pays a été endeuillé par plusieurs attaques dans des établissements scolaires lors du premier semestre. Selon un rapport publié jeudi par l'ONG Forum brésilien de sécurité publique, 47 508 homicides ont été commis au Brésil, soit plus de cinq par heure en moyenne.