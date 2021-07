Brésil: le président Jair Bolsonaro hospitalisé pour une crise de hoquet

Jair Bolsonaro, 66 ans, avait évoqué ces problèmes de hoquet depuis plus d'une semaine, après une opération pour la pose d'un implant dentaire.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juillet, en raison d'une crise de hoquet persistante depuis plus de dix jours, a annoncé son service de communication. "Suivant les orientations de son équipe médicale, il a été admis à l'hôpital des forces armées pour réaliser des examens afin d'identifier les causes du hoquet", a expliqué la présidence dans un communiqué.

"Il va bien", assure la présidence

"Il va bien, il est de bonne humeur" et "restera sous observation de 24 à 48 heures, pas forcément à l'hôpital", a précisé la présidence. Jair Bolsonaro, 66 ans, avait évoqué ces problèmes de hoquet depuis plus d'une semaine, après une opération pour la pose d'un implant dentaire. "J'ai le hoquet depuis cinq jours. Ça m'est déjà arrivé auparavant, c'est peut-être à cause des médicaments que je prends", avait-il révélé jeudi dernier lors de son direct hebdomadaire sur Facebook.

Depuis son arrivée à la présidence en 2019, le président brésilien a subi plusieurs opérations à l'abdomen en raison des séquelles de l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime en septembre 2018, lors de la campagne électorale. En juillet 2020, il avait été atteint de Covid-19, mais n'avait ressenti que des symptômes légers et n'avait pas dû être hospitalisé.