Brésil : le président élu Jair Bolsonaro promet de défendre "la Constitution, la démocratie"

Le candidat du Parti social-libéral s'est largement imposé au second tour face à Fernando Haddad, son adversaire du Parti des travailleurs.

Virage à l'extrême-droite pour le Brésil. Le candidat du Parti social-libéral, Jair Bolsonaro, a promis dimanche 28 octobre aux Brésiliens que son gouvernement "défendra la Constitution, la démocratie, la liberté", dans un discours télévisé peu après l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Jair Bolsonaro s'est largement imposé au second tour face à Fernando Haddad, son adversaire du Parti des travailleurs avec 56% des voix contre 44% pour son rival.

"Ceci n'est ni la promesse d'un parti, ni la parole vaine d'un homme, mais c'est un serment devant Dieu", a rajouté le nouveau président élu, connu pour être ouvertement nostalgique de la dictature militaire (1964-85). Sur son compte Facebook, le nouveau président du plus grand pays d'Amérique latine a affirmé : "Nous allons changer ensemble le destin du Brésil". Défenseur de la famille traditionnelle, il a reçu le soutien crucial des puissantes églises évangéliques et a indigné, par ses déclarations outrancières, une bonne partie des Noirs, des femmes et des membres de la communauté LGBT.

Nous ne pouvons plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme, le populisme de gauche.Jair Bolsonarosur Facebook

Le très impopulaire président sortant Michel Temer a salué la victoire de son successeur, annonçant que la transition entre les deux gouvernements débuterait dès lundi. Parfois surnommé le "Trump tropical", Jair Bolsonaro a déclaré sur Twitter quelques heures après l'annonce des résultats avoir "reçu un appel du président américain, qui l'a félicité pour cette élection historique". L'ONG Human Rights Watch a lancé dimanche soir un "appel urgent à protéger" la démocratie brésilienne.