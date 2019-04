Brésil : le président Bolsonaro fait retirer une publicité montrant la diversité raciale et sexuelle du pays

Le patron de la banque à l'origine du spot a confirmé vendredi s'être plié à une demande du chef d'Etat d'extrême droite.

Retiré. Un spot publicitaire mettant en valeur la diversité raciale et sexuelle du Brésil a arrêté d'être diffusé par la banque publique Banco do Brasil. Le président de la banque a confirmé, vendredi 26 avril, s'être plié à une demande du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. "Le président et moi sommes tombés d'accord sur le fait que ce spot devait être retiré", a expliqué Rubem Novaes dans un communiqué, sans expliquer les motifs de cette décision. Hasard ou pas, le directeur marketing a également été limogé.

Le spot en question, qui visait à attirer une clientèle jeune et mettait en scène plusieurs jeunes acteurs noirs et une transexuelle, avait commencé à être diffusé au début du mois. On y voit des jeunes, noirs et blancs, certains d'entre eux tatoués et aux cheveux décolorés, prendre des "selfies" avec leur portable, sous fond de musique entraînante, avec une voix off expliquant comment ouvrir un compte grâce à une application en ligne.

Cette publicité montre bien plus de Noirs que dans la plupart des campagnes de publicité au Brésil, où les personnes de couleur sont sous-représentées bien qu'elle représentent plus de la moitié de la population.

Un président connu pour ses dérapages racistes

D'après le journal O Globo (en portugais), qui a révélé l'interférence présidentielle sur la campagne publicitaire, Jair Bolsonaro aurait directement appelé le président de la banque pour lui demander de cesser de diffuser le spot. Cette décision, émanant d'un chef de l'Etat connu pour ses dérapages racistes, machistes et homophobes, a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

"Il n'y a pas de place pour la diversité dans ce gouvernement. Bolsonaro agit comme un petit dictateur", a réagi sur Twitter la députée du Parti des travailleurs, Maria do Rosario.

É preciso estar atento e forte. Não há espaço para a diversidade neste governo. Bolsonaro age como um pequeno ditador, e caminha à passos largos rumo a ditadura da ignorância. Enquanto isso, os problemas do brasil e dos brasileiros se aprofundam.https://t.co/mj4HEwVsmU — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) 26 avril 2019

Quand il était député, Jair Bolsonaro avait défrayé la chronique en s'en prenant violemment à Maria do Rosario en plein Hémicycle, affirmant qu'elle était "trop moche" pour être violée.