Brésil : le bilan des inondations grimpe à 122 morts à Petropolis, alors que de fortes pluies sont à nouveau redoutées

Petropolis accablée par les éléments. Trois jours après les violents orages qui ont fait au moins 122 morts et des dizaines de disparus, la ville touristique située située non loin de Rio de Janeiro est à nouveau en état d'alerte, vendredi 18 février, après des prévisions de nouvelles fortes pluies.

Le nombre de disparus dans les inondations et glissements de terrain reste flou. La police a annoncé un chiffre de 218 personnes. Mais elle n'a pas précisé si elle comptabilisait dans ce total les corps non encore identifiés ni les personnes déjà retrouvées.

Des sirènes ont retenti jeudi soir et vendredi matin, quand de fortes pluies se sont abattues dans des zones à risque de la ville de 300 000 habitants. La pluie a ensuite faibli dans l'après-midi, mais de nouvelles fortes précipitations sont attendues dans la soirée, selon la Défense civile.

Secouristes et bénévoles restent sur le pont

Plus de 500 pompiers, avec des hélicoptères, des pelleteuses et des chiens renifleurs, restent mobilisés pour rechercher sans relâche les disparus, tandis que l'espoir de retrouver des survivants parmi eux est de plus en plus mince.

Des centaines de bénévoles sont aussi allés prêter main forte aux secours, dont un grand nombre d'habitants des quartiers dévastés par les quelque 400 glissements de terrain, contraints de creuser eux-mêmes pour tenter de retrouver des proches. La mairie a annoncé par ailleurs avoir retiré plus de 140 voitures renversées dans les rues ou emportées dans des cours d'eau de la ville.