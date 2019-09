Brésil : la lente rénovation du musée national de Rio de Janeiro

L'incendie du musée national de Rio de Janeiro (Brésil) le 2 septembre 2018 a ravagé l'immense établissement. Mais un an après cette tragédie, les dons peinent à arriver. Il y a eu seulement 800 000 euros de donation en un an, un chiffre faible comparé aux milliards promis après l'incendie de Notre-Dame à Paris.

Une mentalité différente

"En France, tous ceux qui font une donation bénéficient d'un abattement fiscal et ça n'est pas le cas au Brésil. La deuxième raison, c'est que quand on parle de culture, contrairement à nous, la France est, je crois, le pays qui valorise le plus la culture", estime Alexander Kellner, directeur du musée national. Le président brésilien Jair Bolsonaro a ordonné il y a quelques mois la coupe du budget de 20%, soit près de 3 millions prévus en moins selon la journaliste de France 2 Fanny Lothaire, en direct de Rio de Janeiro.

Le JT

Les autres sujets du JT