Brésil : Jair Bolsonaro quitte l'hôpital après quatre jours de traitement pour une occlusion intestinale

Le président brésilien Jair Bolsonaro a quitté dimanche 18 juillet l'hôpital de Sao Paulo où il avait été soigné quatre jours durant pour une occlusion intestinale. Malgré son hospitalisation, l'homme politique d'extrême droite a continué d'assumer ses fonctions et s'est montré très actif sur les réseaux sociaux, publiant des photos et des commentaires politiques.

"J'ai dû me soumettre à un régime, j'ai fait ce qu'il fallait, a-t-il déclaré à la presse en sortant à pied de l'hôpital privé Vila Nova Star. Je voulais partir dès le premier jour, mais ils ne m'ont pas laissé. J'espère que d'ici quelques jours je pourrai manger une entrecôte"

Il avait été admis en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital des Forces armées à Brasilia en raison de violentes douleurs abdominales et d'une crise de hoquet persistant depuis plus de dix jours. Depuis qu'il a été poignardé à l'intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro a subi six opérations chirurgicales, dont cinq au système digestif, et souffre d'adhérences intestinales.