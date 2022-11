Brésil : Jair Bolsonaro est apparu pour la première fois en public depuis les élections, mais est resté silencieux

Pour son premier évènement officiel depuis les élections du 30 octobre Jair Bolsonaro a présidé une cérémonie de remise de diplômes des officiels à l'Académie militaire de "Agulhas Negras".

Le président du Brésil Jair Bolsonaro est réapparu, après avoir passé des semaines reclus, et a participé samedi 26 novembre à une cérémonie dans une académie militaire. Il est cependant resté silencieux, presque un mois après sa déroute électorale face au candidat de la gauche Lula.

Pour son premier évènement officiel depuis les élections du 30 octobre, Jair Bolsonaro, un ancien capitaine de l'armée, a présidé une cérémonie de remise de diplômes des officiels à l'Académie militaire de "Agulhas Negras" (Aiguilles Noires en français) à Resende, dans l'état de Rio de Janeiro. Vêtu d'un costume et d'une cravate sombres, le visage visiblement accablé de chagrin, il est resté debout aux côtés du vice-président Hamilton Mourao, et du ministre brésilien de la Défense, Paulo Sergio Nogueira, tous deux des généraux. Mais celui qui doit quitter le pouvoir à minuit le 31 décembre, n'a eu aucun mot pour les quelque 400 aspirants officiers et autres personnes présentes au quartier général militaire.

Depuis la victoire dans les urnes de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, 67 ans, est resté pratiquement reclus dans sa résidence officielle de l'Alvorada. Son agenda est allégé, ponctué d'une poignée seulement de réunions avec des ministres et alliés. Trois jours après les élections, le président brésilien est réapparu dans une vidéo pour demander à ses sympathisants de "débloquer" les routes occupées pour protester contre le résultat du scrutin. Depuis, le président de la plus importante nation d'Amérique latine ne s'est pas exprimé publiquement. Il n'a pas non plus assisté à la réunion du G20 à Bali, ni à la COP27 en Egypte.