Brésil : fin d'une campagne présidentielle sous tension entre Jair Bolsonaro et Lula

Au Brésil, le second tour de l'élection présidentielle a lieu dimanche 30 octobre. Le scrutin marquera la fin d'une campagne électrique entre Jair Bolsonaro et Lula.

La campagne présidentielle brésilienne s'achève dimanche 30 octobre, avec le second tour qui opposera Jair Bolsonaro, président sortant, et Lula, candidat de gauche. Lors d'un dernier débat télévisé, les deux hommes n'ont pas beaucoup de choses à se dire. Ils préfèrent s'invectiver, et les insultes fusent, de "bandit" à "menteur", en passant par "déséquilibré". Un débat à l'image d'une campagne électrique, souvent ordurière et pleine de coups bas.

"La lutte de la démocratie contre le fascisme"

Au premier tour, Bolsonaro avait fait mentir les sondages qui le donnaient loin derrière Lula. La course s'annonce désormais serrée. Selon un dernier sondage, Lula aurait six points d'avance sur le président sortant. "Ces élections représentent la lutte de la démocratie contre le fascisme", a-t-il déclaré. Aujourd'hui, le pays est fracturé comme jamais. Si Lula l'emporte, certains craignent un scénario à l'image de l'invasion du Capitole aux États-Unis en 2021, après la défaite de Donald Trump.