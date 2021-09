Brésil : des centaines de manifestants pro-Bolsonaro brisent un cordon policier à Brasilia

La fête nationale brésilienne de ce mardi 7 septembre s'annonce tendue. Des centaines de partisans du président brésilien Jair Bolsonaro sont passés outre un barrage policier pour s'engouffrer dans le centre de Brasilia dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les forces de l'ordre à l'aube d'une journée de manifestations massives.

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et reprises par des médias locaux, on peut voir une petite caravane de véhicules arrivant sur l'Esplanade des ministères, applaudie par des manifestants à pied qui agitent des drapeaux du Brésil: "On vient d'entrer! La police n'a pas pu réfréner le peuple! Et demain nous allons envahir le STF!", crie l'un d'eux.

Acabamos de entrar na praça dos 3 poderes! Agradecer a compressão da Polícia Militar pic.twitter.com/WBwnFIQ9OH — MÁRCIO BRASIL 76 (@76BrasilMarcio) September 6, 2021

Un appel de Jair Bolsonaro à ses partisans pour faire pression sur la justice

La police a assuré qu'elle était toujours sur place "pour rétablir la situation", et selon des images de CNN Brésil, la situation semblait sous contrôle. Le gouvernement du District fédéral (Brasilia) a prévu un dispositif de 5 000 policiers pour protéger les bâtiments publics et éviter les troubles ce mardi, jour de la fête nationale. Le président Bolsonaro a demandé à ses partisans de manifester en masse, et des groupes de l'opposition ont également prévu de défiler.

Le président brésilien a affirmé ces derniers jours qu'il comptait sur une mobilisation massive pour envoyer un "ultimatum" aux juges de la Cour suprême qui ont ouvert plusieurs enquêtes contre lui et son entourage, entre autres pour diffusion de fausses informations.