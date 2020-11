Brésil : au coeur du parc naturel du Jalapao

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le paysage est jalonné de montagnes et de dunes aux reflets ocres. Au coeur du Brésil, le parc du Jalapao a des allures de western. Ses portes viennent tout juste de rouvrir au public, pour le plus grand bonheur des touristes. Dans une forêt de palmiers se trouve son joyau : des oasis bleues turquoises, surnommées les "bains bouillonnants". "L’eau sort des nappes phréatiques avec beaucoup de puissance, c’est pour ça que vous ne pouvez pas couler", explique le guide Adriel Batista Ferreira. Ce phénomène unique au monde, est menacé par la sécheresse et les incendies venus d’Amazonie.

Des traditions ancestrales

Le parc du Jalapão est un des derniers sanctuaires pour oiseaux du Brésil. Certains ont la chance d'y vivre dans un quilombo, un village construit au début du 20e siècle par des descendants d’esclaves Africains. Les femmes ont ici une tradition ancestrale, le tissage du capim doré, une herbe aux reflets or. Faute de touristes, elles le vendent désormais sur Internet, dans le monde entier.







