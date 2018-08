Amazonie : un drone filme une tribu encore inconnue

Au cœur de l'immensité de la forêt amazonienne, on distingue de minuscules silhouettes. Les images ont été captées par le drone d'une agence gouvernementale dans le sud de la jungle du Brésil. Des hommes apparaissent, peu vêtus. L'un d'entre eux porterait une lance ou un arc. Selon l'organisation brésilienne qui révèle son existence, il s'agirait d'une tribu encore inconnue, mais pour les spécialistes, ces populations connaîtraient bien le monde extérieur et chercheraient à l'éviter, se réfugiant dans les zones les plus reculées.

Des peuples menacés

À cause de la déforestation, leur habitat se réduit et les rapproche malgré eux des zones urbaines. Chaque rencontre avec des étrangers représente une menace pour ces populations : maladies germées et produits nocifs, comme l'alcool... Ces peuples isolés vivent aujourd'hui en sursis.

