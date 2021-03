Birmanie : le mouvement pro-démocratie défie la junte militaire avec des manifestations de nuit

Ils ne baissent pas les armes. Des manifestants pro-démocratie, dont de nombreux médecins en blouse blanche, ont défilé dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars en Birmanie. Il s'agit d'un nouveau défi à la répression meurtrière de la junte qui a fait près de 250 victimes depuis le putsch du 1er février.

"Sauvez notre leader" Aung Sang Suu Kyi mise au secret par l'armée depuis 49 jours, "Sauvez notre futur", pouvait-on lire sur les banderoles des protestataires réunis avant l'aube à Mandalay (centre). D'autres rassemblements ont eu lieu durant la nuit, notamment dans l'Etat Kachin dans l'extrême-nord du pays, des habitants allumant des centaines de bougies.

Photos sent from ordinary citizens across Myanmar including Yangon, Mandalay and Sagaing show creative anti-coup protests being staged even after darkness falls #WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/tGAN10hUNh