Birmanie : la junte déclare la loi martiale dans deux communes de Rangoun

La junte au pouvoir en Birmanie a imposé la loi martiale dans deux communes de l'agglomération de Rangoun, a annoncé la télévision d'Etat dimanche 14 mars. L'armée donne "le pouvoir administratif et judiciaire de la loi martiale au commandant régional de Rangoun pour qu'il l'exerce (...) afin d'assurer la sécurité, de maintenir l'Etat de droit et la tranquillité plus efficacement", a déclaré un présentateur du journal télévisé.

Au moins 18 personnes ont été tuées dimanche dans des manifestations contre le coup d'Etat militaire, l'un des bilans les plus lourds depuis le début de ces protestations. Dans la commune de Hlaing Tharyar, située dans l'agglomération de Rangoun, des policiers et des soldats ont affronté des manifestants armés de bâtons et de couteaux, qui se cachaient derrière des barricades de fortune. Les militants ont fui après que les forces de sécurité ont ouvert le feu. "Je peux confirmer que 15 sont morts", a déclaré une médecin à l'AFP, ajoutant qu'elle avait traité une cinquantaine de personnes blessées et qu'elle s'attendait à ce que le nombre de morts augmente.

Dans le quartier de Tamwe, des centaines de manifestants ont tenté d'incendier un poste de police, amenant les autorités à ouvrir le feu pour les disperser. Des scènes de chaos similaires se sont déroulées tout au long de la journée dans d'autres régions du pays, où des manifestations avaient lieu au lendemain d'un appel à la résistance lancé par un leader de l'opposition.