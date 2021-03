Birmanie : au moins quatre morts dans la répression de nouvelles manifestations

La crise se poursuit. Au moins quatre manifestants ont été tués, samedi 27 mars, dans la répression de nouvelles manifestations pro-démocratie en Birmanie. Les militants avaient appelé à une nouvelle série de mobilisations en ce jour où l'armée organise tous les ans un gigantesque défilé militaire dans la capitale, devant le chef de l'armée désormais chef de la junte au pouvoir, le général Min Aung Hlaing.

Dès avant l'aube, les forces de sécurité ont réprimé les manifestants à Rangoun, la capitale économique du pays. "L'un d'eux a reçu une balle dans la tête et est mort à l'hôpital", a déclaré à l'AFP un manifestant sur les lieux, ajoutant que les forces de sécurité parcouraient toujours la zone et tiraient sans discernement.

"Aucun avertissement"

La police et les soldats ont par ailleurs ouvert le feu sur un rassemblement d'étudiants à Lashio, dans l'Etat de Shan. "Les gens n'avaient pas commencé à manifester, aucun slogan n'avait été prononcé. L'armée et la police sont arrivées et leur on tiré dessus à balles réelles sans lancer aucun avertissement", a raconté à l'AFP Mai Kaung Saing, un journaliste local.

Un sauveteur a confirmé qu'au moins trois manifestants étaient morts, corroborant les informations des médias locaux, mais son équipe n'a pas été en mesure de retirer les corps.

Le pays est traversé par une grave crise depuis que la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi a été évincée du pouvoir par un coup d'Etat militaire le 1er février. Selon un groupe de défense de prisonniers politiques, 320 personnes ont trouvé la mort dans les troubles depuis le putsch, et plus de 3 000 ont été arrêtées.