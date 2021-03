Birmanie : après un appel à la résistance de l'opposition, les manifestations continuent contre le coup d'Etat

Au moins un manifestant a été tué, dimanche 14 mars, en Birmanie dans de nouvelles protestations contre le coup d'Etat militaire. Samedi soir, un dirigeant de l'opposition a lancé un appel à la résistance contre cette "dictature injuste". "Il faut que le soulèvement l'emporte", a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Mahn Win Khaing Than, vice-président par intérim du Comité pour représenter le Pyidaungsu Hluttaw. Ce Parlement fantôme a été constitué par d'ex-députés, passés à la clandestinité pour la plupart.

"C'est le moment le plus sombre de la nation et la lumière de l'aube est proche", a ajouté Mahn Win Khaing Than. "Il s'agit aussi du moment qui teste nos citoyens pour voir à quel point nous pouvons résister à ces temps obscurs", a-t-il ajouté.

Depuis la prise du pouvoir par une junte militaire, le 1er février, des manifestations se tiennent quotidiennement pour réclamer le retour de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi. Elles sont durement réprimées par les forces de l'ordre, avec des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc mais également des balles réelles. La répression a fait plus de 80 morts, estime un groupe local qui comptabilise les victimes.