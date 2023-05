Pologne : de nouvelles sanctions prononcées contre 365 Biélorusses

Des dizaines de juges, des responsables locaux, des athlètes ou encore des journalistes favorables au régime d'Alexandre Loukachenko font partie des ressortissants concernés par ces sanctions.

Pas moins de 159 députés font partie des personnes ciblées. La Pologne a imposé de nouvelles sanctions à l'encontre de 365 Biélorusses, a annoncé le ministère polonais de l'Intérieur, lundi 29 mai. Varsovie a aussi interdit aux camions immatriculés en Biélorussie et en Russie de franchir la frontière polono-biélorusse. L'unique point de passage routier entre les deux pays sera "suspendu sine die à compter du 1er juin", d'après un arrêté ministériel.

Les personnalités biélorusses ciblées seront interdites d'entrée en Pologne et dans l'espace Schengen, et leurs avoirs seront gelés, a précisé la Pologne. Des dizaines de juges, des responsables locaux, des athlètes ou encore des journalistes pro-Minsk sont visés par les nouvelles sanctions. "Ces personnes ont promu le régime biélorusse et participé à la légitimation et au soutien de la politique répressive des autorités de Minsk", explique un communiqué officiel.

Varsovie sanctionne également les "personnes responsables de l'organisation de l'immigration clandestine vers la Pologne et les pays baltes", selon le communiqué polonais. Varsovie accuse la Biélorussie, principale alliée de la Russie, d'avoir orchestré l'afflux de migrants vers la Pologne en 2021, et a érigé un mur d'acier le long de la frontière pour dissuader les passages irréguliers.

Selon le ministère, cette vague de sanctions répond "au maintien du verdict draconien dans l'affaire Andrzej Poczobut", un journaliste polono-biélorusse condamné à huit ans de prison pour avoir critiqué le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Vendredi, un tribunal biélorusse a rejeté son appel et confirmé sa peine.