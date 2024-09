Inondations au Bangladesh : visualisez l'ampleur du phénomène grâce aux images satellite

L'eau se retire lentement, mais les inondations survenues fin août continuent de marquer les zones de faible altitude du Bangladesh. Déclenché par de fortes pluies de mousson, ce phénomène a fait au moins 42 victimes au Bangladesh et en Inde la dernière semaine d'août, pour beaucoup lors de glissements de terrain.

Au 25 août, plus de 300 personnes étaient toujours réfugiées dans des abris d'urgence, et plus de 5 millions d'habitants ont été touchés par ces inondations. Pays de faible altitude, le Bangladesh est traversé de centaines de cours d'eau et une bonne partie de son territoire est constituée des deltas des grands fleuves himalayens, qui ne se vident que très lentement.

C'est ce que permettent de constater des images satellite, aux abords du village d'Austagram, dans le nord-est du pays. Bordée par la rivière Kalni, la zone a été ensevelie sous les eaux, comme en témoignent ces images capturées par le programme européen Copernicus.

L'accès aux districts inondés est entravé par les dégâts infligés aux autoroutes et voies ferrées reliant la capitale Dacca et Chittagong, la principale ville portuaire du pays, qui ont désorganisé l'activité économique. Le Bangladesh fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique. Les pluies de mousson y causent chaque année des dégâts considérables mais le réchauffement accroît leur ampleur et leur fréquence.