Bangladesh : de retour chez lui, Muhammad Yunus est attendu en sauveur

Alors que des émeutes sanglantes frappent le Bangladesh, le nouveau Premier ministre par intérim a quitté Paris. Il souhaite désormais apaiser les tensions et annonce que des élections vont bientôt être organisées.

C’est un départ sous bonne escorte : Muhammad Yunus quitte Paris. Le nouveau Premier ministre par intérim du Bangladesh s'apprête à rejoindre son pays. "J'ai hâte de rentrer chez moi, de voir ce qui se passe et comment nous pouvons nous organiser pour sortir de la situation difficile dans laquelle nous trouvons", explique-t-il. À 84 ans, il est surnommé "le banquier des pauvres". Il est aussi prix Nobel d'économie en 2006. Une figure rassurante pour les Bangladais. Car depuis un mois, le pays vit une crise sanglante. Les étudiants réclament l'abolition d'un système restreignant l'accès à des postes de fonctionnaires. Les affrontements ont fait 432 morts et plus de 2 000 personnes ont été arrêtées.

Des élections à venir

Lundi 5 août, l'armée a fini par lâcher le gouvernement. "Nous avons décidé de former un gouvernement intérimaire. Toutes les activités du pays seront décidées par ce gouvernement", a ainsi déclaré Walker Uz Zaman, chef d’État-major de l’armée du Bangladesh. Dans la foulée, des milliers de manifestants ont envahi le Parlement. La résidence de la Première ministre Sheikh Hasina est pillée. Elle a fui par hélicoptère pour se réfugier en Inde. Une victoire pour le mouvement étudiant. Muhammad Yunus a été nommé par le président et l'armée. Il promet d'organiser des élections libres et équitables rapidement.