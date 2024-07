Au Bangladesh, les inondations font au moins huit morts et deux millions de sinistrés

Le gouvernement du pays a déclaré avoir ouvert des centaines d'abris pour les personnes déplacées, et envoyé de la nourriture et des secours aux territoires du nord les plus durement affectés.

Le bilan s'alourdit au Bangladesh. Les inondations survenues cette semaine ont fait au moins huit morts, laissant plus de deux millions de personnes sinistrées après de fortes pluies ayant fait déborder les principaux cours d'eau, ont confirmé les autorités samedi 6 juillet. Deux adolescents ont succombé dans le chavirage d'un bateau dans une ville rurale du nord du pays, a déclaré à l'AFP, le chef de la police locale. Trois autres personnes sont mortes électrocutées dans une autre ville du nord du pays. Ces cinq décès s'ajoutent aux trois recensés en début de semaine. Le précédent bilan faisait état de six morts et 1,3 million de personnes affectées.

Le gouvernement a déclaré avoir ouvert des centaines d'abris pour les personnes déplacées, et envoyé de la nourriture et des secours aux territoires du nord les plus durement affectés. "Plus de deux millions de personnes ont été touchées par les inondations. Dix-sept des 64 districts du pays ont été touchés", a affirmé à l'AFP Kamrul Hasan, secrétaire du ministère de la Gestion des catastrophes. Il a prévenu que la situation des inondations pourrait s'aggraver dans le nord au cours des prochains jours, car le Brahmapoutre, l'un des principaux cours d'eau du Bangladesh, connaît un débit supérieur au seuil du danger dans certaines zones. En trois jours, le Brahmapoutre est monté de 2 à 2,5 mètres.

Le Bangladesh se trouve au milieu de la mousson d'été qui représente 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud et provoque de nombreux décès et des destructions dus à des inondations et des glissements de terrain. Si les pluies de mousson provoquent chaque année des dégâts considérables, les experts estiment que le changement climatique les rend plus fortes et plus irrégulières.