Australie : les fermes envahies par des millions de souris

C’est une véritable invasion de souris que subit l’Australie depuis des mois. Elles courent au pied des silos à grains et dévorent les récoltes. Elles ravagent aussi les moteurs, tracteurs et maisons des fermiers. Du jamais vu dans le pays. Les dégâts sont monumentaux. "On ne peut même plus le prendre entre nos mains, les souris l’ont désintégré. Il n’y a plus rien que l’on puisse faire avec ce foin, il faut tout recommencer", explique un jeune fermier dépité.

Des pluies de rongeurs

Les souris pénètrent également dans les silos. Certaines images impressionnantes montrent ainsi des machines qui crachent des pluies de rongeurs. "Nous avons besoin d’un produit hyper puissant, l'équivalent du napalm, pour les pulvériser", juge Adam John Marshall, le ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Galles du Sud. En outre, les autorités craignent que la situation devienne hors de contrôle si le froid n’a pas raison des souris d’ici fin juin.