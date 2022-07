Australie : la région de Sidney sous les eaux

La ville de Sidney est submergée. Des pluies diluviennes s’abattent depuis quatre jours. Les routes sont coupées, les maisons inondées. 50 000 personnes ont dû être évacuées. "On n’en peut plus, vraiment plus. C’est trop, on est nombreux à ne plus sortir", confie Tracey, une habitante. Les secours prêtent main forte aux habitants, alors que près de 20 000 d’entre eux n’ont plus d’électricité à cause de la pluie et des vents violents.

"Les inondations ici, c’est quatre fois par an"

L’eau est montée très vite et a surpris les habitants, comme en mars et l’année dernière, où les inondations ont fait plus de 20 morts. "C’est arrivé en 1986 et 1988, puis plus rien pendant 28 ans. Cela a recommencé en 2016. Maintenant, les inondations ici, c’est quatre fois par an", précise Terry, un habitant. L’alerte météo est toujours en cours et l’état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 23 régions de l’ouest de l’Australie.