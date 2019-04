Atlantique : une traversée en tonneau

Il a réussi son pari. Jean-Jacques Savin a franchi la ligne virtuelle qui marque son entrée dans la mer des Caraïbes. Ce Girondin de 72 ans a traversé l'Atlantique dans son tonneau. "J'ai passé la ligne il y a 2 jours, et je ne serai récupéré qu'en fin de semaine donc je continue à me laisser porter par les flots. Mon souci actuellement c'est de me faire récupérer par un cargo", confie-t-il par téléphone. Jean-Jacques Savin est pour le moment au large des côtes porto-ricaines et espère pouvoir être tracté jusqu'en Martinique, son point d'arrivée, dans une dizaine de jours.

Une expérience aussi scientifique

Grand soulagement pour son principal sponsor, une tonnellerie girondine. Si elle ne lui a pas fourni son tonneau, elle l'a suivi au quotidien, avec quelques frayeurs. L'aventurier a profité de cette traversée pour participer à une expérience scientifique pour évaluer comment réagirait son organisme pendant ces semaines.

Le JT

Les autres sujets du JT