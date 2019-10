La Réunion : le piton de la fournaise en éruption

Comme de l'or en fusion, sertie dans la nuit, des carats de laves s'écoulent sur plus de 400 km.

À 1 400 mètres d'altitude, le piton de la fournaise sur l’île de La Réunion s'est fissuré et laisse échapper son magma. Certains touristes et habitants ont marché plus de deux heures dans la nuit pour assister de tout près au spectacle : son et lumière.

Un "spectacle grandiose"

"Le spectacle est grandiose comme d'habitude, on l'entend", "Ça fait un peu peur,on dirait l'apocalypse", '"C'est la plus belle éruption qu'on ait vu jusque-là" ont rapporté des spectateurs.

Samedi 26 octobre au matin, les coulées se sont rapprochées à moins de 500 mètres de la route. Déjà l'éruption baisse en intensité, peut-être plus que quelques heures pour écouter la terre grésiller.