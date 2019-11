VIDEOS. Australie : d'impressionnantes chutes de grêle touchent l'Etat du Queensland

Un petit goût de fin du monde en Australie. D'impressionnants orages de grêle ont touché le sud-est de l'Etat du Queensland, dimanche 17 novembre. Les autorités locales avaient émis une alerte en raison de risques de "vents destructeurs" et de "grêlons géants"… et elles ne s'étaient pas trompées, comme le montrent ces images tournées à Palmview, sur la Sunshine Coast, à une centaine de kilomètres au nord de Brisbane.

Les grêlons, de la taille d'une clémentine, ont endommagé des voitures, des habitations et le toit d'un supermarché de la Sunshine Coast. Selon ABC (en anglais), 20 000 foyers ont été privés d'électricité.

It’s raining indoors!



The storms on the Sunshine Coast were so ferocious it caused part of the ceiling at Woolworths Currimundi to collapse.



Matthew Perrin caught the ordeal on camera. pic.twitter.com/Xw1tBGdgxz