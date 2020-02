VIDEO. Une récompense offerte à qui retirera le pneu coincé autour du cou d'un crocodile géant en Indonésie

Avis aux téméraires. Les autorités indonésiennes offrent une récompense à quiconque pourra venir en aide à un crocodile marin ayant un pneu de moto coincé autour du cou – et survivre à l'expérience. Le courageux chasseur de crocodile touchera une somme en liquide, dont le montant n'a pas été précisé. Le reptile mesure quatre mètres de long.

This crocodile has had a tire stuck round his neck since 2016. Now there is a reward for removing it. https://t.co/cW0gNdqABo pic.twitter.com/Gc1leqrtUQ