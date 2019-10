VIDEO. Taïwan : un pont de 140 mètres de long s'effondre sur des bateaux de pêche

Les images de vidéosurveillance sont impressionnantes. Un pont de 140 mètres de long, situé à Nanfangao, sur la côte est de Taïwan, s'est effondré, mardi 1er octobre, notamment sur des bateaux de pêche amarrés au-dessous, entraînant un camion-citerne dans sa chute. Au moins douze personnes ont été blessées.

Des sauveteurs tentent de retrouver six personnes qui pourraient être prises au piège après cet effondrement, selon un communiqué de l'agence nationale de lutte contre les incendies. "Nous espérons pouvoir les sauver rapidement afin de minimiser les dégâts", a déclaré à la presse la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen.

Pas de cause encore connue

Parmi les blessés figurent six Philippins et trois Indonésiens travaillant dans le secteur de la pêche, ainsi que le chauffeur taïwanais du camion-citerne. Le secteur de la pêche est important à Taïwan et un grand nombre de personnes travaillant sur les bateaux sont des migrants originaires des Philippines, du Vietnam et de l'Indonésie.

Les causes de l'effondrement de ce pont, construit en 1998 au-dessus d'un port de pêche, ne sont pas encore connues. Taïwan a été frappé lundi soir par un typhon, accompagné de fortes précipitations et de vents violents sur certaines parties de la côte est.