VIDEO. Indonésie : des soldats boivent du sang de cobra pour impressionner un ministre américain

Des membres des troupes d'élite de l'armée indonésienne ont voulu impressionner le secrétaire d'Etat américain à la Défense, en visite à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, mercredi 24 janvier. Jim Mattis a assisté à une démonstration de force : un mélange d'acrobaties, de précision militaire et d'un peu de théâtralité, rapporte Reuters (en anglais).

Les soldats en tenue de camouflage ont déversé des sacs remplis de serpents lors de leur parade musclée. Ils ont ensuite sectionné les têtes de ces cobras avant de boire quelques gouttes de sang du reptile, devant l'assistance. Boire du sang et de la bile de cobra augmenterait la puissance physique.

Braises, parpaings et chiens de combat

La démonstration virile continue avec une marche sur des braises et des séquences où les soldats brisent des plaques de parpaing sur leurs bustes. S'en suit également un exercice de sauvetage d'otages avec des chiens de combat. Le général américain avait l'air impressionné. "Quand on voit des soldats faire autant de petites choses parfaitement, on peut facilement imaginer qu'ils peuvent s'occuper de gros problèmes", a-t-il réagi, cité par le Washington Post (en anglais).