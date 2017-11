VIDEO. Bali sous la menace du volcan Agung

L'île indonésienne de Bali vit sous la menace du volcan Agung. Le cratère continue de cracher une épaisse fumée grise, mardi 28 novembre. Le nuage de cendres volcaniques s'élève à trois, voire quatre kilomètres au-dessus du mont, selon l'agence de volcanologie indonésienne. L'activité du volcan reste très intense et les autorités redoutent une éruption majeure à tout moment.

Quitter l'île par tous les moyens

La dernière éruption du mont Agung, en 1963, avait fait 1 600 morts. Par précaution, environ 40 000 personnes ont déjà quitté la zone de danger pour se rendre dans plus de 200 centres d'évacuation. Les autorités estiment qu'un total de 100 000 habitants pourraient devoir s'éloigner du volcan.

A cause de ce nuage de cendres volcaniques, l'aéroport international de cette destination touristique mondiale est resté fermé pour le deuxième jour consécutif. Quelque 443 vols ont été annulés et plus de 120 000 voyageurs sont affectés. Les touristes cherchent à quitter l'île paradisiaque par tous les moyens. Faute d'avion, certains se rabattent sur les bateaux qui font la navette avec les autres îles indonésiennes.