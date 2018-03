Un appareil photo, perdu depuis plus de deux ans dans les eaux taïwanaises, miraculeusement retrouvé sur une plage

C'est un écolier qui a découvert l'appareil photo échoué sur une plage de Taiwan.

Il ne faut jamais perdre espoir. En septembre 2015, des étudiants d'une université japonaise sont partis en vacances sur l'île d'Ishigaki, à 250 kilomètres à l'est de Taiwan. Alors qu'elle faisait de la plongée sous-marine avec ses camarades, Serina Tsubakihara, laisse échapper son appareil photo, raconte la BBC, jeudi 29 mars. Deux ans plus tard, des écoliers et leur enseignant ont mis la main sur l'objet perdu retrouvé sur une plage de Taiwan.

"Un enfant de 11 ans a trouvé l'appareil photo", relate l'instituteur. L'appareil, recouvert de coraux, a eu de la chance : aucune goutte d'eau n'est rentrée à l'intérieur. "C'est tout à fait extraordinaire, l'enfant a allumé l'appareil et il était toujours chargé". De retour à leur école, toute la classe s'est mise en tête de retrouver le propriétaire de l'appareil.

En regardant les photos dans l'appareil, les écoliers ont posté des messages sur les réseaux sociaux en japonais et en chinois.

Surprise : les messages sont partagés près de 10 000 fois et en une journée, la propriétaire est retrouvée. "J'ai beaucoup de chance", témoigne-t-elle, assurant que "ces photos lui rappellent des vieux souvenirs". La jeune femme prévoit de se rendre à Taiwan en juin pour rencontrer la classe et chercher son appareil photo.