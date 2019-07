Travail des enfants : Samsung épinglé et mis en examen en France

Quand vous achetez un téléphone portable de la marque Samsung, vous êtes en droit de penser qu'il a été fabriqué en respectant les droits de l'Homme. Car le géant sud-coréen et sa filiale française le clament haut et fort, leur objectif est de devenir l'entreprise la plus éthique du monde. Des paroles en l'air selon l'ONG Sherpa qui vient d'obtenir la mise en examen de Samsung France pour pratiques commerciales trompeuses : "Les travailleurs travailleraient entre douze à quinze heures par jour. Parfois 7 jours sur 7", explique Marie-Laure Guislain de l'organisation non gouvernementale.

Des enfants exploités

Ce sont les usines chinoises et sud-coréennes qui sont concernées. Dans le dépôt de plainte, plusieurs témoignages et des photos sur lesquelles on distingue plusieurs enfants. "Ça prouve la présence d'enfants de moins de 16 ans dans ces usines, qui travaillent autant d'heures que les adultes, qui sont pourtant payés 70% de moins", précise Marie-Laure Guislain de l'ONG Sherpa.

Samsung n'a pas souhaité répondre aux demandes d'interview de France 2 mais conteste le bien-fondé de cette plainte.

