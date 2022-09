Thaïlande : une tuerie dans un site militaire à Bangkok fait deux morts

Un officier de 59 ans a ouvert le feu sur des collègues. On ignore pour le moment les raisons de son geste.

Une fusillade perpétrée par un militaire a fait deux morts et un blessé mercredi 14 septembre dans un site de la puissante armée royale thaïlandaise, à Bangkok, selon un nouveau bilan des autorités. "Le sergent-major Yongyuth Mungkornkim (59 ans) portait une arme à feu inconnue et a tiré sur d'autres officiers de l'armée", a indiqué le colonel Sirichan Nga-thong, un porte-parole adjoint de l'armée, dans un communiqué.

Le tireur arrêté

"Deux soldats sont morts et un autre est blessé et hospitalisé (...) Yongyuth a fui la scène mais la police et des inspecteurs de l'armée ont réussi à l'arrêter au sein du complexe", a-t-il précisé. Le tireur "fait l'objet d'une procédure juridique", a-t-il poursuivi. Un porte-parole de la police a indiqué à l'AFP que les motifs de l'assaillant restaient encore à déterminer.

L'incident s'est produit vers 8h45 du matin heure locale (01h45 GMT) à l'intérieur d'un site de formation de l'armée, dans un quartier central de Bangkok où celle-ci dispose de nombreux établissements. En février 2020, 29 personnes sont mortes dans une tuerie perpétrée par un soldat dans un centre commercial de Nakhon Ratchasima (nord-est).