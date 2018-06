Thaïlande : mobilisation pour sauver 12 enfants disparus dans une grotte

Dans une région reculée du nord de la Thaïlande se joue une course contre la montre : 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur sont bloqués depuis six jours dans une grotte inondée par les pluies de la mousson. Les premières recherches n'ont pas permis de localiser le groupe, seuls leurs vélos et leurs chaussures ont été retrouvés à l'entrée de la grotte. Les jeunes disparus ont entre 11 et 16 ans. Après avoir fini leur entrainement de foot, ils se seraient réfugiés dans la grotte, l'attente est insupportable pour leurs parents.

Disparus depuis six jours

Plongeurs, secouristes, militaires, un millier de personnes ont été déployées pour sauver le groupe. La montée des eaux complique les recherches, il faut pomper l'eau des galeries. De jour comme de nuit, les opérations de recherches se poursuivent. L'armée américaine et trois spéléologues anglais sont venus prêter main-forte, tous tentent de localiser une deuxième entrée pour pénétrer dans la grotte. Pendant ce temps, parents et proches se relaient, multipliant rituels religieux, offrandes et prières, des moines sont même venus pour les soutenir. Tous gardent espoir, mais après six jours dans la grotte, les heures sont comptées.

