Taïwan : un pont de 140 mètres s'effondre sur un port de pêche

Les images sont saisissantes. Mardi 1er octobre dans la matinée, un pont de 140 mètres s'est effondré à Taïwan. L'écroulement a été soudain et spectaculaire. Filmé par les caméras de vidéosurveillance du port, un camion-citerne est surpris durant sa traversée. Il tombe en même temps que la route se dérobe sous ses roues. "Il y a quatre ou cinq bateaux de pêche sous le pont et ils brûlent", s'écrie un témoin de la scène. Au moins 12 blessés sont à déplorer et les secours cherchent d'autres victimes sous les décombres.

Des pièces rouillées signalées

Selon la presse locale, les agents de maintenance du pont avaient plusieurs fois signalé des pièces rouillées, en vain. Les causes de l'effondrement de l'édifice construit en 1998 ne sont pas encore connues. La veille, lundi 30 septembre, Taïwan a été frappé par un typhon accompagné de fortes précipitations. Les vents violents ont pu fragiliser la structure.

