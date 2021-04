Taïwan : des dizaines de morts dans un accident de train

Après l'Egypte la semaine dernière, cette fois, c’est à Taïwan que le déraillement d’un train dans un tunnel a coûté la vie à au moins 50 personnes. Il y aurait plus de 140 blessés.

À Taïwan, 400 passagers ont été pris au piège vendredi 2 avril lors du déraillement d’un train dans un tunnel. Des dizaines de corps ont été extraits des wagons. À l’Est de Taïwan, ce train touristique entre mer et montagne était bondé lorsque l’accident s’est produit en début de matinée. Le train entrait juste dans un tunnel.



Parmi les 50 passagers décédés, il y a un ressortissant français

Pendant de longues heures, les secouristes ont tenté d'extraire les victimes coincées dans l’enchevêtrement de tôle. Hagards, certains survivants réussissent à s’extraire en passant par les toits. Les plus fragiles sont pris en charge par les sauveteurs aguerris aux situations extrêmes. Selon les autorités, ce qui est à l’origine du déraillement c'est un engin de chantier couché le long de la voie. À cause d’un frein à main mal serré, il aurait glissé d’un talus sur la voie ferrée et heurté le convoi. Parmi les 50 passagers décédés, il y a un ressortissant français.