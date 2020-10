Singapour : des fourmis domestiques vendues en boutique

John Ye vient d'ouvrir à Singapour "Just Ants", la première boutique dédiée aux fourmis, vendues comme animaux de compagnie. Sa passion est née après avoir reçu en cadeau quelques spécimens. "Il y a mille et une choses qui me fascinent chez les fourmis comme le fait qu'elles soient très endurantes, altruistes, compatissantes", décrit John Ye. Il propose une trentaine d'espèces qu'il a lui-même capturées, comme la fourmi maraudeuse, ou fournies par d'autres myrmécologues, les spécialistes des fourmis.

"En général, on veut s'en débarrasser"

Il vend aussi l'équipement spécialisé pour que la colonie se développe dans les meilleures conditions et qu'elle puisse être observée par son propriétaire. "Pour être honnête, j'étais persuadée qu'il ne vendait pas de fourmis, et si c'était le cas, que c'était pour nourrir les poissons ou pour les manger [...] C'est la première fois que je vois ça, car en général, on veut s'en débarrasser", explique une habitante en visite dans sa boutique.